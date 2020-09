Yara bygger varehus for tre hundre millioner

UTVIDER: Yara utvider varehus i Finland. Her ved konsernsjef Svein Tore Holsether,

UTVIDER: Yara utvider varehus i Finland. Her ved konsernsjef Svein Tore Holsether, Foto: Ivan Kverme

Yara skal bygge et nytt varehus for råmaterialer på Uusikaupunki-anlegget i Finland. Investeringsverdien anslås til rett over 28 millioner euro, eller 294 millioner kroner, ifølge en melding.

Byggearbeidet vil begynne i 2021 og har planlagt igangkjøring i 2022. Det nye varehuset skal erstatte det gamle på anlegget, skriver Yara.

– Kapasiteten på Uusikaupunki-anleggene har blitt betydelig økt de siste årene, og det nye større varehuset er en forutsetning for fortsatt drift. Investeringen er en sterk indikasjon på at Uusikaupunki vil fortsette å spille en viktig rolle for implementeringen av Yaras strategi, sier anleggslederen Teija Kankaanpää i Yara.