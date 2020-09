– Vi er veldig bull på gull. Vi tror at prisene vil gå høyere, og det som er interessant er at vi tror prisene vil holde seg høyere lengre enn vi hadde ventet, sier Yeoh Choo Guan, som har ansvar for de asiatiske markedene i UBS, ifølge CNBC.

Hun sier at banken har hevet utsiktene for gullprisen til 1.850 til 2.100 dollar pr. unse for 2021. Fredag morgen koster gull 1.953,81 dollar pr. unse.

Det betyr at UBS ikke ser noen enorm oppside for gullprisen, men de tror på stabile priser og at det kan lønne seg med tanke på de lave rentene man får andre steder.

Siden nyttår har gullprisen steget 29 prosent drøyt. Yeoh Choo Guan tror at gull kan være et godt sted å være investert også på grunn av det kommende presidentvalget i USA. Noen tror valget i USA kan skape volatilitet på børsene. UBS peker på at gull også er et kjekt sted å investere for å få en diversifisert portefølje.