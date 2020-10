ESG ikke på listen over strategenes favoritter

Investorer og aksjonærer verden over sitter på kanten av stolen og følger nyhetsbildet, nyslupne resultatsaker, og ikke minst valget i USA, med lupe.

Hvem som vinner er umulig å si, og både strateger og analytikere er omtrent like splittet som resten av befolkningen.

CNBC har snakket med i alt tretti aksjestrateger som deler sine tanker om investeringer inn mot valget.

Til tross for at demokratene ikke har gitt noen hint om at de vil lette trykket mot Kina enn hva demokratene gjør i dag, tror tolv analytikere at Joe Biden vinner valget.

Elleve forutsier at valgutfallet vil bestrides, mens syv spår at Donald Trump går av med seieren.

Tar trygge valg

De tretti strategene er imidlertid helt klare på hvordan de vil plassere midlene sine i tiden før valget.

Hele 19 av de 30 strategene tar ut gevinst fra markedet, sitter på kontanter og kjøper trygge eiendeler som for eksempel gull før valget.

Ti av analytikerne mener at tiden er inne for å trekke seg ut fra dyre sektorer som teknologi, og heller bevege seg inn i mindre populære sektorer:

«Vi anbefaler reise og turisme så vel som bankaksjer og selskaper fra industrisektoren», skriver noen av analytikerne i en e-post.

De anonyme analytikerne trakk også frem at å kjøpe defensive aksjer fra helsevesen, forbruksvarer og utbytteaksjer er en annen god investeringsstrategi i tiden fremover.

Kun én av de tretti anbefaler de ultrapopulære ESG-aksjene, noe mange vil finne

overraskende.

Kina > USA

Teknologisektoren har også fått kjørt seg gjennom coronakrisen, der selskap etter selskap har opplevd en ekstrem vekst. Les: Kahoot som hittil i år er opp 126 prosent og Pexip som er opp 89 prosent her hjemme. På Wall Street har Zoom, Apple og Tesla steget markant opp henholdsvis 613, 59 og 407 prosent siden nyttår.

De asiatiske analytikerne er imidlertid klare når valget står mellom amerikanske eller kinesiske techaksjer: 18 av 30 går for Kina.

«Asiatiske tech er billigere enn amerikansk, det er mindre risiko for opsjonstrading og mindre generell risiko forbundet med dem», sier en av strategene.

De understreker også at en eventuell Biden-seier kan føre til større regulering når det gjelder de amerikanske techselskapene.