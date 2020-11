– Gull vil vinne uansett hvem som går av med seier i presidentvalget

SEIER: Analytikeren James Rasteh mener at gull vil vinne uavhengig av hvem som blir USAs neste president.

Gullprisen har hatt en positiv utvikling så langt i år og er det siste året opp 29,27 prosent til 1.891,4 dollar pr. unse. Den siste måneden er prisen opp 2,05 prosent og hvis du vil sikre deg en hel kilo med gull må du ut med 60.814,5 dollar, som tilsvarer rundt 573.000 kroner.

James Rasteh, adm. direktør i Coast Capital, var gjest i CNBCs «Squawk Box Asia» på tirsdag og mener at gullprisen vil styrke seg uavhengig av hvem som vinner presidentvalget.

«USA vil printe flere billioner dollar og økt fiskal stimuli vil slå positivt ut for gullprisen», mener Rasteh.

«Den fiskale og monetære politikken vil være nærmest identisk under begge lederskapene. Jeg tror forskjellene folk prater om er mer imaginære enn reelle», legger han til.

Fall i tilbud og etterspørsel

En rapport fra World Gold Council forrige uke fastslo at den globale etterspørselen og tilbudet av gull falt forrige kvartal på grunn av pandemien.

Rasteh forklarer at selskapene som utvinner gull bruker mer kapital for å lete etter nye funn, og når de eventuelt finner noe, så er kvaliteten, på det jevne, langt lavere enn forventet.

«Vi finner langt mindre gull enn det vi utvinner og innen et tiår vil vi produsere 50 prosent mindre gull enn i dag», mener analytikeren.

Han mener også at kapital i gull-markedet flyter inn i ulike fond og ETFer, der de store råvareselskapene dominerer, og at det er for få mindre aktører.