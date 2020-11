Direktoratet for Mineralforvaltning avviser klagene for det omstridte Engebø-prosjektet

Direktoratet for Mineralforvaltning bekrefter at klagene i forbindelse med driftskonsesjonen av det omstridte Engebø-prosjektet ikke gir grunnlag for å tilbakekalle eller endre avgjørelsen. Saken blir nå oversendt til Nærings- og fiskeridepartementet for endelig bekreftelse, fremgår det av en børsmelding.

Nordic Mining leverte gjennom det heleide datterselskapet Nordic Rutile AS søknaden om driftslisens til Direktoratet for Mineralforvaltning i februar 2019. En høringsprosess ble gjennomført i andre halvdel av 2019.

I juni ble selskapet tildelt driftskonsesjon for Engebø-prosjektet. Lisensen ble gitt for prosjektets levetid, som inkluderer en åpen grop og underjordisk fase, men med mulighet for revisjon etter 10 år.

– Driftslisensen er en viktig milepæl for Engebø-prosjektet, sa adm. direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining, den gang.

Rasende miljøvernere

Miljøorganisasjonen Natur og Ungdom var ikke imponert over vedtaket og mente næringsminister Iselin Nybø måtte rydde opp.

– Vi forventer at næringsminister Iselin Nybø rydder opp i dette rotet. Venstre i regjeringen kan ikke stille seg bak gammeldagse prosjekter med enorm unødvendig forurensing, skrev Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom, i en e-post til Finansavisen.

Woie mente prosjektet var skivebom og et svik mot fremtiden.