Investorene flyktet mandag fra den trygge havnen gull, etter det ble klart at Pfizer og BioNTech lanserte en lovende coronavaksine som skal ha over 90 prosents effektivitet.

I tiden før pandemien lå prisen på gull rundt 1.500 dollar per unse (31,1 gram), men ettersom usikkerheten har blitt større har investorene skutt prisen helt opp til over 2.000 dollar per unse.

Mandag falt imidlertid prisen markant til rundt 1.850 dollar, men siden den gang har prisen klatret opp mot 1.900 dollar igjen – ikke langt unna rekorden på 2.000 dollar vi så tidligere i år.

Trygg havn

Gullprisene stiger når det er stor usikkerhet i markedet, på lik linje med bitcoin, sølv og andre edelmetaller. Flere analytikere er fremdeles bullish på gull og venter at prisen vil holde seg høy.

Ytterligere stimuli fra Federal Reserve i USA kan bidra til større risiko for inflasjon i den amerikanske dollaren, og mange bruker nettopp gull for å sikre seg mot inflasjonen.

– Alle grunnene til at gull har styrket seg de siste månedene er fremdeles til stede. Det toget har gått, mener Bryan Slusarchuk, adm. direktør i gruvedriftselskapet Fosterville South Exploration, til CNN.

Gullprisen inneværende uke. Edelmetallet fikk en real dupp mandag da coronavaksinen ble lansert. Foto: BullionByPost

Kan falle

Gullprisen kan imidlertid falle dersom vi får ytterligere nyheter knyttet til flere og mer effektive vaksiner mot coronaviruset.

Samtidig vil ytterligere stimuli – som det er ventet at kommer – bidra til en sterkere gullpris.

– Den trygge havnen gull utgjør er ikke helt borte ennå. Vi er ved et veiskille der det her høy volatilitet. Vi venter bevegelser både opp og ned og stor risiko i tiden fremover, sier Everett Millmann, spesialist på edelemetaller ved Gainesville Coins.

Millmann ser en ny rekordpris på gull i 2021 opp mot 2.100 dollar per unse. Slusarchuk ser imidlertid at det er en «overbevisende mulighet» for at vi vil se priser opp mot 2.500 dollar.

– Spørsmålet er om det blir en rolig mars over flere måneder eller om det blir en katalysator som bidrar til en plutselig økning.