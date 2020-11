Historiens største: Solgt for 250 millioner

SOLGT: Den rosa diamanten «The Spirit of the Rose» er solgt.

Historiens største lillarosa diamant har blitt solgt for 26,7 millioner dollar, eller 244 millioner kroner.

Diamanten, som har fått tilnavnet «The Spirit of the Rose», ble solgt til en anonym kjøper. Diamanten veier 14,8 karat, og ble kuttet fra en rådiamant på 27,8 karat.

Edelstenen ble funnet i Yakutia, nordøst i Russland i 2017. Stenen fikk tilnavnet «Nijinksy» etter den legendariske russisk-polske ballettdanseren Vaslav Nijinsky. «The Spirit of the Rose» var navnet på den siste balletten Nijinsky fremførte.

Man antar at 1 prosent av rosa diamanter er større enn 10 karat. «CTF Pink Star» veide 59,6 karat og ble solgt i 2017 i Hongkong for 71,2 millioner dollar, eller over 650 millioner kroner.

Ekspertene mener at det på 1700-tallet fantes en diamant som ble kalt «The Grand Table» som skal ha vært over 200 karat.