Gullprisen tester viktig støttenivå

Tirsdag falt gullprisen under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt og den tekniske støtten på 1.858 dollar. Onsdag har fallet fortsatt ned til 1.800,40 dollar på det laveste.

Gullprisen finner litt teknisk støtte på 1.800-nivået samtidig som RSI nærmer seg et oversolgt område. Men bryter den ned under 1.800-nivået kan det åpne for videre fall ned mot 1.740 dollar og kanskje 1.680 dollar på litt sikt.

FALLENDE TREND: Gullprisen tester nå teknisk støtte på 1.800-nivået. Foto: Tradingview

Med RSI i ferd med å bli oversolgt, og gullprisen ned mot bunnen i den fallende sekundærtrenden, kan det imidlertid ikke utelukkes at det er rom for en korreksjon opp igjen mot 1.858 dollar, før nedturen eventuelt fortsetter.

For å signalisere oppgang forbi den tekniske motstanden på 1.858-nivået, må det trolig kommet et oppsving i RSI-chartet forbi 50-nivået og den fallende trendlinjen i toppen.