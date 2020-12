Gullprisen faller under 1.800 dollar

Gullprisen falt fredag og brøt under nøkkelnivået på 1.800 dollar, etter økende optimisme om en rask vaksinedrevet økonomisk innhenting. Det skriver Financial Post.

– Like etter at prisen nådde under støttenivpet på 1.800 dollar, utløste det videre salg. Det er sannsynlig at prisene kan teste 1.750 dollar-nivået gitt at vi har en sterk grunnleggende årsak som vaksinen, sier OANDA-analytiker Craig Erlam.

Optimistiske nyheter, både rundt en potensiell vaksine og overgangen til en ny amerikansk president, har sendt aksjer oppover. Det har påvirket gullprisen, som blir sett på som en trygg havn i tøffere tider.

– Det antas at Biden vil ta en roligere tilnærming til handel med andre land som Kina, og det gjenspeiles i aksjemarkedet, sier Natixis-analytiker Bernard Dahdah.

Gode utsikter

Den økonomiske virkningen av coronapandemien har ført til at globale sentralbanker har holdt renter på et minimum, og det ventes at dette vil fortsette i årene fremover.

Sammen med det lave rentenivået har enorme mengder stimulans i økonomien gitt bekymring for høyere inflasjon, noe som har sendt gullprisen opp mer enn 17 prosent hittil i år.

– Med ultra-lave renter og utsikter til mer stimulans i økonomien, ser gull robust ut på lengre sikt, sier Dahdah.