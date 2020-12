Vale nedjusterer jernmalmanslagene

Vale venter en jernmalmproduksjon på 300-305 millioner tonn i 2020 fra tidligere minst 310 millioner tonn, melder TDN Direkt.

For neste år estimerer det brasilianske selskapet en produksjon på 315-335 millioner tonn. Det opplyser samtidig at de ikke gjør noen endringer i tidligere guiding for pellets-produksjon i 2020.

Vale opprettholder estimater for investeringer på 4,2 milliarder dollar for 2020. For 2021 anslår selskapet investeringene til 5,8 milliarder dollar.