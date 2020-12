Rekorddyr jernmalm

På den kinesiske råvarebørsen Dalian Commodity Exchange passerte prisen på jernmalm for første gang 1.000 yuan, cirka 1.350 kroner, pr. tonn. Jernmalm er et råmateriale som brukes til å lage stål.

En sammenblanding av redusert jernmalmforsyning, voksende etterspørsel etter stål og potensielle kortsiktige forstyrrelser forårsaket av stormer som rammer Vest-Australia, har gitt råvareanalytikere bekymringer, skriver CNBC.

Kuttet i guidingen

Det skal også ha kommet lavere produksjonsprognoser fra Vale, verdens neste største jernmalmprodusent som holder til i Brasil. I november falt jernmalmforsendelsene fra Brasil til det laveste på et halvt år, samtidig som at Vale gikk ut og nedjusterte guidingen for både 2020 og 2021.

– Vi kommer til å se lavere produksjon fra Brasil enn folk hadde forventet, og det kommer til å fortsette til 2021. Vi ser også problemer med å starte opp gruver på nytt i Brasil, og Vale vil fortsette å operere på reduserte nivåer det kommende året, sier Erik Hedborg, senioranalytiker ved råvarefirmaet CRU, til CNBC.

Ifølge Hedborg har Kinas sterke økonomi, sammen med stimulanse innen infrastruktur, ført til en økning i etterspørselen, kjørt ned allerede lave varebeholdninger og innstrammede markedsforhold. I tillegg til at forsyningene til sjøs fra Australia og Brasil er blitt redusert.

Tropisk storm på vei

Råvareanalytikeren tror den kinesiske etterspørselen vil holde seg oppe, med vedvarende lave varelager som gir stor bekymring for kinesiske stålprodusenter. Samtidig som han forventer at nedgangen blant jernmalmproduksjonen utenfor Kina vil vare en liten stund til.

– Det er nå en tropisk storm som nærmer seg kysten der all jernmalmen blir fraktet fra i Australia, og to av de største havnene er nå stengt, og de står for litt over halvparten av den globale jernmalmforsyningen, sier Hedborg.

Australia utgjør 58 prosent av verdens jernmalmstilførsel til sjøs, mens Brasil utgjør 23 prosent.

En gruppe kinesiske stålprodusenter har nå oppfordret myndighetene til å undersøke den nylige økningen i prisene, med begrunnelsen om at den «avviket fra grunnleggende tilbud og etterspørsel», skriver Reuters.