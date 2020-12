Strategens «reality check» som kan spolere 2021

HOPER SEG OPP: Havner verden over fylles opp av containere som skulle ha vært returnert til Kina. Her fra Europas travleste havn i Rotterdam.

HOPER SEG OPP: Havner verden over fylles opp av containere som skulle ha vært returnert til Kina. Her fra Europas travleste havn i Rotterdam. Foto: Bloomberg

Oppløftende vaksinenyheter og optimisme rundt en ny coronakrisepakke fra USA har utløst et rally i både aksjer og råvarer de siste ukene.

Råvarestrateg Ole Hansen i Saxo Bank ser grunner til å dempe optimismen.

«Mange markeder, spesielt aksjer tilknyttet teknologi og en viss bilprodusent, har oppført seg som om de har gått på steroider. Derigjennom har de skapt markedsforhold som mest av alt ligner på ukene før teknologiboblen sprakk for to tiår siden. Med dette i minne, ser vi en økt risiko for at «festen» før eller senere blir avbrutt av en «reality check»», advarer han i sin siste ukerapport.

En risiko: Innkjøpskostnader

Hansen viser til kraftig prisoppgang i både kobber, jernmalm og bomull. Kobberprisen flørtet mot slutten av forrige uke med 8.000 dollar tonnet på metallbørsen i London, før den roet seg ned.

«Samtidig og komplett ikke-relatert, steg bomullsprisen til sitt høyeste på 19 måneder etter at det amerikanske landsbruksdepartementet tok ned sine prognoser for globale lagernivåer, med 2020/21-utsikter til den laveste produksjonen på fire år», skriver strategen.

Ifølge Hansen svikter produksjonen i land som India, Pakistan og ikke minst USA.

«Hvis Doktor Kobber har en doktorgrad i økonomi, takket være sin nytte som en måler for tilstanden i global og særlig kinesisk økonomi, kan man argumentere for at Doktor Bomull har en doktorgrad i forbrukeratferd, gitt dets anvendelse i et antall tekstilprodukter. Spøk til side –det begge disse trendene setter søkelyset på, er risikoen for at stigende innkjøpskostnader blir et tema i 2021», fortsetter han.

Containerne hoper seg opp

I den forbindelse peker Saxo-strategen på at kostnaden ved å sende containere fra Kina til resten av verden har økt dramatisk de siste par månedene.

«Stimulanser og myndighetsstøtte i Europa og USA gjennom første fase av pandemien bidro til å skape en massiv boom for privat forbruk. Mye av stimulansene har blitt sendt til Kina i bytte mot forbrukervarer, mens etterspørselen fra Kina i de samme markedene har vært relativt svak. Denne utviklingen har skapt skjevheter i markedet ved at havner verden over er fulle av tomme containere som trenger å bli returnert til Kina», skriver Hansen videre.

«Som et resultat har kostnaden ved å leie en 40 fots container fra Shanghai til Los Angeles skutt opp i over 4.000 dollar og over 4.500 dollar til Rotterdam, mot nær 1.500 dollar i fem-årig gjennomsnitt for begge strekningene», fortsetter han.