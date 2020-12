Venter bred oppgang for råvaremarkedene i 2021

Råvaremarkedet skal ligge an til en generell oppgang i 2021, ifølge flere analytikere.

– Det har vært et stormende år for råvaremarkedet, etter at oljekrasjet i mars endret hvordan vi måler og estimerer risiko i hele sektoren, sa sjef for global markedsstrateg Stephen Innes i meglerhuset Axi til Reuters.

– Men takket være den amerikanske sentralbankens støtte til å hjelpe USA og den global økonomien med å komme seg ut av grøfta, har råvaremarkedene blomstret, la han til.

Det er i tillegg ventet at en økt vaksinasjon vil bidra til økte investeringer.

Jern og sølv leder an

Spesielt jern og sølv leder an i råvarehandelen, der de begge har steget opp omtrent 50 prosent i løpet av 2020, skriver Reuters.

Jern ble drevet opp av en kombinasjon av økt etterspørsel i Kina samt lavere produksjon i Brazil, en av verdens største jernprodusenter.

Gullprisen har på sin side steget i overkant av 20 prosent i løpet av året.

Ifølge Reuters er det ventet at også kobber og andre basismetaller skal stige i løpet av 2021 ettersom Kinas økonomiske oppgang vil spre seg til andre regioner.

– Vi vil se en generell oppgang på metaller i hvert fall i første halvår av året, sa råvareforhandler Anna Stablum i Marex Spectron til Reuters.

Olje

Olje-futures har mer enn doblet seg siden det kraftige fallet i mars og april, da oljeprisene stupte til sin laveste verdi på mange år som følge av lavere etterspørsel etter drivstoff under corona.

«Gjeninnhentingen fra pandemien vil akselerere når en vaksine er allment tilgjengelig, ytterligere støttet av pågående finanspolitisk og monetær stimulans fra regjeringer over hele verden, skriver banken ANZ i en rapport ifølge Reuters.

«En sterk global vekstpuls vil trolig se til at den amerikanske dollaren svekkes, noe som normalt er en forutsetning for et rally i råvaremarkedene.»

Et fat nordsjøolje (brent spot) omsettes torsdag for 51,37 dollar fatet, en nedgang på 0,16 prosent i løpet av dagen.