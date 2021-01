– Etterspørsel etter olje er ned med 9 millioner fat pr. dag i 2020, sier oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities.

Før coronakrisen traff, var oljeprisen stabil og høy, med årets toppnotering av nordsjøolje på 71,28 dollar pr. fat, satt den 8. januar i fjor.

Det internasjonale energibyrået (IEA) spådde i forkant av krisen en etterspørsel på 100 millioner fat pr. dag, som senere ble nedrevidert. Men med en vaksine på bordet, er også prognosene oppjustert.

– Ja, vi forventer en økning på 6 millioner fat pr. dag i 2021, på linje med IEA. Vi tror 2021 blir et bedre år for oljeprisen enn 2020, forutsatt at corona kommer under kontroll, fortsetter Hammer.

– 40 dollar pr. fat

Arctic-analytikeren påpeker at etterspørselen er på god vei tilbake mot «normalen», fra midten av 80-tallet til rundt 100 millioner fat pr. dag, selv om han påpeker at nivået neppe sees før i andre halvår i 2021, eller kanskje ikke før i 2022.

– Men produksjonen kommer det til å ta vesentlig lengre tid å få tilbake.

DÅRLIG BUTIKK: I april måtte man betale 40 dollar pr. fat for å selge amerikansk lettolje. Foto: Dreamstime

Oljeprisen fikk et enormt slag for baugen etter coronastormen som startet i mars, hvor den amerikanske lettoljen nådde et historisk bunnivå den 20. april.

Da måtte selgere av WTI-oljen utrolig nok betale nærmere 40 dollar pr. fat for å kvitte seg med oljen.

– Spotprisen på Brent var da ned mot 10 dollar pr. fat, sier Hammer.

Tror på 50 i 2021

Oljeprisen har siden bunnene i april steget jevnt og trutt, og starter det nye året på drøyt 50 dollar fatet.

Hammer nevner også at OPEC vil fortsette å begrense tilbudet en stund til, og at land utenfor OPEC jobber med stabilisering etter kraftige fall.

– Vår prognose er 50 dollar for Brent i 2021, med en større sannsynlig for oppjustering enn nedjustering pr. i dag, sier han.