Artic Fish slaktet 2.988 tonn laks i fjerde kvartal

Artic Fish, et oppdrettsselskap som Norway Royal Salmon eier 50 prosent av, slaktet 2.988 tonn i fjerde kvartal, tilsvarende et totalt slaktevolum på 7.443 tonn for 2020.

Det melder NRS i en melding onsdag.

Arctic Fish forventer å slakte cirka 12.000 tonn i 2021, 12.100 tonn i 2022, og gradvis øke det totale slaktevolumet til cirka 24.000 tonn i 2025.

Totale driftsinntekter endte på 12 millioner euro i fjerde kvartal, og selskapet fikk driftsinntekter pr. kg på -0,41 euro. Resultatet ble negativt påvirket av fallende laksepriser gjennom kvartalet.