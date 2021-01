UBS tror Yara skal enda høyere

UBS har oppjustert kursmålet for Yara fra 400 til 425 kroner, melder TDN Direkt. En kjøpsanbefaling er samtidig gjentatt.

Aksjen handles onsdag til rundt 390 kroner, etter en oppgang på rundt 10 prosent hittil i 2021.

Ligger over konsensus

I en ny analyse fremgår det at UBS har oppjustert estimatet for Yaras driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) i 2021 til 2.562 millioner dollar.

Det er 14 prosent over Bloomberg-konsensus.

«Seneste styrke i ureaprisene viser evnen til nitrogenindustrien til å stå imot høyere gasspriser», heter det i UBS' analyse, ifølge nyhetsbyrået.

Ulike scenarioer

I scenarioet UBS anser som mest sannsynlig, vil Yaras tilbakekjøp av aksjer fortsette, med fravær av oppkjøp og fusjoner.

I et oppsidescenario øyner UBS en «fair value» på 490 kroner for Yara-aksjen, en oppside på 28 prosent, ifølge TDN Direkt. Dette scenarioet bygger på antagelser om at premiene på kalsiumammoniumnitrat (CAN) går tilbake til et historisk nivå på 55 prosent og at ureaprisene holder seg på 330 dollar pr. tonn