Reddit-gjengen sender sølvprisen kraftig opp

– Reddit-gjengen er litt mer ambivalent denne gangen. For det første er det ikke så klart at sølv har vært like mye shortet som GameStop. For det andre er sølvmarkedet relativt stort hvis man sammenligner med GameStop-aksjen. Derfor høres det ut som en tøff jobb for Reddit-gjengen å klare å påvirke sølvprisen like mye som GameStop. Men det som kan skje er at proffe aktører slenger seg på og forsterker denne oppgangen, sier han.