Tollmyndigheter i Tyskland, Belgia og Nederland har fullført det de omtaler som «Europas største narkotikabeslag», og ett av de største individuelle beslagene i verden. Totalt ble 25 tonn kokain beslaglagt i havner i Hamburg og Antwerpen, melder The Maritime Executive.

Tyske myndigheter mener at den endelige gateverdien på kokainet kan være så høyt som 3,3 milliarder euro, tilsvarende svimlende 34,35 milliarder norske kroner.

Nederlandske tollmyndigheter mener kokainet har en opprinnelig verdi på 577 millioner euro, tilsvarende 7,3 milliarder kroner, men det er da ikke den endelige gateverdien i Europa.

Tollmyndighetene har, ifølge The Maritime Executive, nylig rapportert at pandemien har medført at narkotikasmuglerne har begynt å benytte mer vågale smuglertriks. Størrelsen på forsendelsene skal også ha økt via flere havner, ettersom handelsmønsteret har blitt forstyrret av pandemien.

Nederlandske tollmyndigheter ble først mistenksomme på en forsendelse og flagget den for etterforskning, som fort ble igangsatt etter en risikoanalyse. Det ble deretter gjort beslag i flere containere som var lastet på et uidentifisert skip i Paraguay som reiste til Tanger og videre til Rotterdam, før det til slutt ble stoppet i Hamburg.

Etter beslaget i Hamburg gjorde tollmyndighetene i Antwerpen et tilsvarende beslag i 11 containere som kom fra Panama.