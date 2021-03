Kjøpte kobber for 300 millioner – fikk rødmalt brostein

Råvarehandler Mercuria Energy Group gjorde en tilsynelatende sterk avtale i fjor sommer og kjøpte 36 millioner dollar i kobber fra en tyrkisk produsent, melder Bloomberg.

Men det sveitsiskbaserte investeringsselskapet har blitt offer for storsvindel. Da metallet kom til Kina viste containerne seg å være fulle av rødmalt stein.

Tyrkisk politi har anholdt 13 mennesker i forbindelse med kobbersvindelen og mener det er en tredjepart som står for å ha brutt opp containeren og byttet innholdet med brostein.

Mercuria har gått til rettslige skritt i både tyrkisk og britisk rettssystem mot selskapet Bietsan som solgte kobberet.

Kobberprisen har skutt i været de siste månedene. Foto: Dreamstime

Forfalskninger

Da skipene var på vannet betalte Mercuria 36 millioner dollar, eller 305 millioner kroner, til selskapet. Svindelen ble ikke funnet før skipene kom til den kinesiske havnen Lianyungang.

– Kjøper har krevd kriminell etterforskning av selger og to mellommenn. Det har blitt bestemt at hendelsen er et resultat av svindel gjennomført organisert, sier tyrkisk politi i en uttalelse.

Normalt kan kjøper ved slike hendelser bruke forsikring, men i dette tilfellet har selgeren forfalsket seks av syv forsikringskontrakter.

De 13 svindlerne ble arrestert i mars og noen har fått reise hjem til husarrest, ifølge lokale medier.

Siden bunnen i mars i fjor har kobberprisen økt fra 2,17 dollar pr. pund til 4,09 dollar pr. pund – nær 90 prosents økning siste 12 måneder.