Ser 52 prosent oppside i Rana Gruber

Meglerhuset Clarkson Platou tar opp dekningen av Rana Gruber, og starter med å gi selskapet en kjøpsanbefaling og et kursmål på 95 kroner pr. aksje. Det kommer frem i et notat onsdag.

Clarkson ser et stort stort kontantstrømpotensial i Rana Gruber, og mener at markedet undervurderer fremtidige prospekter.

– Rana Gruber tilbyr betydelig kortsiktig kontantstrøm, og vi anslår at selskapet vil være i stand til å returnere omtrent en tredjedel av markedsverdien gjennom utbytte med dagens utvikling over de neste to årene, skriver meglerhuset i notatet.

Met et kursmål på 95 kroner, ser Clarkson en 52 prosent oppside fra børsen stengte tirsdag i Rana Gruber. Og hvis man inkluderer visse likviditetsrabatter i kursmålet, mener meglerhuset at den virkelig verdien av aksjen kan overstige 100 kroner pr. aksje hvis selskapet prises på lik linje med andre store selskaper.