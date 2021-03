Aluminiumsprisene faller kraftig tirsdag på frykt for at kinesiske myndigheter vurderer å selge aluminium fra strategiske lagre.

På råvarebørsen i Shanghai trakk den mest omsatte kontrakten ned 6 prosent til 16.480 yuan pr. tonn, det laveste nivået siden 22. februar.

På Oslo Børs reagerer Norsk Hydro også med et kraftig fall til 48,94 kroner. Tidligere i dag falt Rusal 3,5 prosent i Hongkong, mens Alcoa følger opp gårsdagens nedtur på 2,3 prosent med å falle over 4 prosent i dagens førhandel på Wall Street.

Mistenker manipulasjon?

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, påpeker at Kina har gjort strategiske salg av aluminium flere ganger før. Samtidig er han ifølge TDN Direkt usikker på hva som ligger bak dagens melding, men åpner for at dette kan være et forsøk fra kineserne på «å ta luften ut av» eventuelle mistanker om markedsmanipulasjon.

I et litt lengre perspektiv hevder analysesjefen overfor nyhetsbyrået at verdens behov for grønn aluminium skaper et underliggende press på aluminiumsprisen.

– Dagens produksjon er med bruk av rundt 60 prosent kullkraft, og vi ser nå et paradigmeskifte hvor veksten flyttes bort, helst til vann eller kjernekraft – som er vanskeligere. Kina sier også at de vurderer å begrense veksten i eksporten. Da spørs det om man klarer å øke produksjonen like raskt med andre energikilder. Det skaper et stramt marked, sier han til TDN Direkt.