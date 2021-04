Tror på oljecomeback i andre kvartal

Karbonprisene holder seg ganske bra til tross for det nylige nedsalget i olje, mener SEBs sjefanalytiker for råvarer Bjarne Schieldrop.

Etter å ha avsluttet med all time-high den 17. mars, har CO2-prisene i Europa falt 2,57 euro pr. tonn til 40,29 euro pr. tonn på torsdag. Sammenlignet med tidligere prisnedganger i år, hadde var det i januar en nedgang på 3,1 euro pr. tonn, og i februar på 2,9 euro pr. tonn.

OLJECOMBACK I Q2: Tror Bjarne Schieldrop i SEB. Foto: fatv

Blir styrt av oljen

– Det som blir stadig tydeligere for alle som følger dette markedet, er at karbonprisen blir styrt av oljeprisen, som igjen styrer prisnivået på asiatiske LNG-priser, som igjen setter LNG-importprisen til Europa og dermed europeiske bensinpriser. Og til slutt driver dette igjen karbonprisen. Så i økende grad ser markedet bare på oljeprisen direkte og handler deretter karbonprisen på bakgrunn i det, skriver Schieldrop i en markedskommentar fredag.

SEB-analytikeren mener at det meste av økningen i karbonprisen siden juni 2020 skyldes endringer i de relative prisene på kull og gass, som hovedsakelig skyldes oljeprisoppgangen.

Det betyr at mye av karbonprisgevinsten siden i fjor sommer kan reverseres hvis oljeprisen faller igjen.

Suksessoppskrift

Det betyr comeback for minst 2 millioner fat olje pr. dag i etterspørsel, noe som er mye i den globale sammenheng Bjarne Schieldrop, SEB

– Vi er fremdeles bullish på både olje, og dermed gass, og grønn politikk og dermed fremdeles positive til karbonpriser. Når det gjelder olje, er et viktig faktum å huske på at den amerikanske befolkningen ligger an til å være 70 prosent vaksinert innen juni og 90 prosent innen juli. For oss som innebærer at USAs oljeetterspørsel vil komme kraftig tilbake innen den da, og det betyr comeback for minst 2 millioner fat olje pr. dag i etterspørsel, noe som er mye i den globale sammenheng, sier råvareanalytikeren.

Schieldrop mener suksessoppskriften for olje er enkel: Vaksiner fungerer, dog med noen tilbakeslag i utrullingen, økonomien kommer tilbake, etterspørselen etter olje vil slå sterkt tilbake gjennom både Q2 og Q3, amerikansk skiferolje er fortsatt dempet mens OPEC+ kontrollerer forsyningen.