Rekordmåned for råvaregigant

Rusal, verdens nest største aluminiumsselskap målt i primær produksjon, noterte ny rekord i mars for aluminiumskipninger til USA og Nord-Amerika på 25.000 tonn aluminium, ifølge Bloomberg News, melder TDN Direkt.

Konsernsjefen i Rusal, Brian Hesse, uttaler til Bloomberg at han mener det kan komme lignende månedlige tall for resten av 2021, som vil kunne gi en ny årlig rekord for USA og Nord-Amerika.

Det er likevel knyttet usikkerhet for tallene fremover. Biden-administrasjonen har blant annet ikke bestemt seg enda for hva de ønsker å gjøre med de nasjonale tariffene for import av aluminium.

Hesse mener uansett at den samlede etterspørselen vil veie opp for eventuelle tariffer, siden økonomien vil ta seg opp ytterligere gjennom året.