To meglerhus høyner kursmålene

Credit Suisse og Carnegie har oppjustert kursmålene sine for Yara, ifølge TDN Direkt.

Credit Suisse har høynet fra 350 til 360 kroner, og gjentatt en «underperform»-anbefaling.

Carnegie har høynet fra 475 til 490 kroner, og gjentatt en kjøpsanbefaling.

Credit Suisse viser i sin nye analyse til at de har oppjustert sine ebitda-estimater for inneværende år med 10 prosent for Yara. Dette er basert på antagelser knyttet til priser på nitrogen og gass, ifølge nyhetsbyrået.

Carnegie peker på at Yara «nyter et godt og etterspørselsdrevet marked». Ifølge TDN Direkt har meglerhuset justert opp sine estimater for inntjening pr. aksje i 2021–2023 med henholdsvis 19,7 og 3 prosent.

Yara-aksjen handles fredag til cirka 443 kroner på Oslo Børs, etter en kursoppgang på nær 25 prosent hittil i 2021.

Gjødselgiganten legger frem regnskapet for første kvartal neste fredag, 23. april.