Gjør første forskningscruise i år

Green Minerals er blant selskapene som satser på mineralutvinning på norsk sokkel, og har ambisjoner om fullskala produksjon allerede i 2028.

Fredag la selskapet frem sin første kvartalsrapport, og siden selskapet er under utvikling kan det foreløpig ikke vise til inntekter.

Ifølge selskapet går utviklingen som planlagt, og nå sikter Green Minerals mot å gjøre to forskningscruise på norsk sokkel. Det første vil gjennomføres i år.

Målet på lengre sikt er å få tre produksjonslisenser innen starten av 2024. Det første pilotsystemet skal være klart til å operere i 2026, og målet om fullskala produksjon er altså om syv år.

Inntektsambisjonene er store. I kvartalsrapporten oppjusterer selskapet sine estimater og venter at fullskala produksjon fra kobber alene kan gi årlige inntekter på 550 millioner dollar, opp fra tidligere 440 millioner. Dette er basert på høyere kobberpriser. I tillegg kommer inntekter fra andre mineraler.

Har inngått avtaler

Green Minerals er blant annet i ferd med å bemanne opp og har gjort flere ansettelser innen ingeniør og geofag den seneste tiden.

Torsdag opplyste selskapet at Ståle Monstad blir ansatt som geoforskersjef og leder for leting i selskapet.

I forrige måned ble det inngått en intensjonsavtale med et konsortium ledet av britiske Oil States Industries om å samarbeide om en forhåndsstudie (FEED) av et system for dypvanns mineralutvinning. Green Minerals sikret seg samtidig en eksklusiv rett til å benytte det ferdige systemet på norsk sokkel.

– Dette er en stor nyhet og en betydelig avtale for selskapet, uttalte styreleder Ståle Rodahl i Green Minerals til Finansavisen da.

Tidligere denne måneden signerte selskapet en avtale i forbindelse med prosjektet ULTRA i Storbritannia som skal «gi ny innsikt i formasjoner og utviklingen til metallene på havbunnen». Ifølge selskapet vil dette være avgjørende for letestrategien og påfølgende produksjonsaktiviteter.

Green Minerals er spunnet ut av seismikkselskapet Seabrid Exploration, som fortsatt er hovedaksjonær i selskapet. I slutten av november i fjor ble det gjennomført en rettet emisjon, hvor det ble hentet 30 millioner kroner, og Green Minerals ble notert på Euronext Growth 23. mars.

Fredag ettermiddag steg aksjen en drøy prosent til 18 kroner.