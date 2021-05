Rekordpris på kobber

Kobber anses av markedsanalytikere for å være som et barometer som sier mye om tilstanden i verdensøkonomien.

Prisen har vært på vei oppover siden nyttår etter hvert som den globale økonomien føler at koronakrisen går mot slutten.

Ett tonn kobber ble torsdag notert til 9.963 dollar i London, etter å ha vært over 10.000 dollar tidligere på handelsdagen. Sist prisen var over 10.000 dollar, var i februar 2011, men i mars i fjor var den nede i 4.371 dollar etter at viruset rammet økonomien for fullt.

Chile står alene for over en tredel av verdens kobberproduksjon, men i disse dager trues produksjonen av streiker og protester i landets havner og gruver mot regjeringens pensjonspolitikk.