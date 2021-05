– Det er den nye oljen og potensialet er enormt

Kobberprisen har skutt i været og nesten doblet seg det siste året, med en oppgang på 97,4 prosent. Ett pound kobber, som tilsvarer 0,45 kilo, koster nå 4,55 dollar, rundt 38 kroner.

Prisene snuser dermed på rekorden fra 2011, da den toppet ut på 4,62 dollar. Prisøkningen skyldes ifølge Bank of America at verden risikerer å «gå tom for kobber», som fører til store sprik i tilbud og etterspørsel.

I et notat fremhever storbankens råvareanalytiker Michael Widmer at lagrene for råvaren er på de samme nivåene som for 15 år siden, som tilsier at man har tre ukers etterspørsel på lager. Widmer antyder at med dagens lagernivåer og økt forbruk med tanke på gjenåpning, så kan prisene nå 20.000 dollar pr. tonn innen 2025.

En pris på 20.000 dollar tilsvarer omtrent en dobling fra dagens pris, ifølge råvaredata fra London Metal Exchange.

«Når vi ser på lagertallene mener vi det vil bli et underskudd i kobbermarkedet og ytterligere lagerfall i år og neste år. Prisene kan dermed presses videre oppover», sier Widmer i en kommentar til CNBC.

Høyeste på 10 år

Forrige uke bikket kobberprisen 10.000 dollar pr. tonn for første gang på et tiår, takket være høy etterspørsel fra Kina og svak dollar. De kommende året mener Widmer prisen kan komme opp i 13.000 dollar, før den skal videre opp mot 20.000 dollar.

Bank of America mener at kobbermarkedet vil balansere seg mot 2023 og 2024, før tilbudssiden igjen svekkes, og lagrene synker mot 2025.

«Vårt syn er at skrapforsyningen vil bli avgjørende, og analysen vår antyder at bruk av skrap ved smelteverk og raffinerier kan øke fra rundt 4.200 tonn i 2016 til 6.700 tonn innen 2025», legger Widmer til.

Råvareanalytikeren legger til at en pris 20.000 dollar vil være mulig hvis skrapmarkedet ikke styrkes tilstrekkelig, og at lagrene tømmes raskere enn ventet.

Den nye oljen

Etterspørselen etter kobber vil mest sannsynlig tilta etterhvert som flere land åpner opp igjen. Metallet spiller en viktig rolle i flere fremvoksende industrier, deriblant batterier, elektriske biler og ledningsnett.

David Neuhauser, grunnlegger og adm. direktør i det amerikanske hedgefondet Livermore Partners, sier til CNBC at metaller generelt har fått et oppsving på grunn av svakere dollar og skiftet mot grønn infrastruktur.

I april steg råvareprisene med tre prosent, og hjalp med det den globale råvareindeksen til å bikke 80 prosents vekst siden april i fjor.

«Jeg tror kobber er den nye oljen, og jeg mener at det er et enormt potensiale de neste fem til ti årene, med en pris opp mot 20.000 dollar pr. tonn», sier Neuhauser.

Han påpekte også at kobber fortsatt er Livemores favoritt-råvare for tiden.