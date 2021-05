– Jeg er ydmyk i forhold til at det kan være vanskelig å få til, men som gammel ingeniør har jeg sans for ideen, sier han.

Kyllingstad sitter på rundt 2 prosent i Green Minerals. Den posten er for tiden verdt rundt 4 millioner kroner.

Kyllingstad kom inn på eiersiden i en rettet emisjon i månedsskiftet november/desember 2020.

– Kan du tenke deg!

Finansavisen fortalte i slutten av april at Kyllingstad er sulten på nye oppkjøp i norsk næringsmiddelindustri, og at han med Åge Hodnefjell på laget har bygget opp et investeringsselskap med rundt 800 millioner kroner i verdijustert egenkapital.

Porteføljen innbefatter et aldri så lite næringsmiddelimperium på siden av eierskapet i industri- og eiendom: Smaken av Grimstad og Grønt Partner foredler grønnsaker, mens Onna Green satser på vertikal salatdyrking uten bruk av matjord.

I fjor omsatte IKM Gruppen for rundt 4 milliarder kroner, og EBDITA ble i overkant av 480 millioner kroner.

– På det meste hadde vi 1.000 permitteringsvarsler ute. Alt stoppet, og vi var i en veldig merkelig situasjon. På det verste måtte oljeselskapene betale for å bli kvitt oljen: 17 dollar og 52 cent. Kan du tenke deg! sier Kyllingstad.

– Hva tenkte du om fremtiden for IKM Gruppen da?

– Da var jeg veldig glad for at eierskapet var diversifisert, og så tenkte jeg at vi heldigvis jobber mye med vedlikehold av løpende drift. De fleste oljefelt på norsk sokkel tjener penger på den løpende driften med en oljepris på 10 dollar fatet.

– Hva skal du gjøre med den halve milliarden?

– Vi tar ned gjelden i selskapet, og i tillegg har jeg engasjert meg sterkt for å få bygget et datasenter på Jæren, nærmere bestemt i Time kommune.