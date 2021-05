Kryptofall gir gullvekst

Mandag klatret gullprisen til sitt høyeste nivå siden første halvdel av januar. Prisveksten kommer samtidig som at dollaren har svekket seg og inflasjonstrykket øker. Fallet innen kryptovaluta har også vært på å bidra til gullets oppgang.

Gullprisen ligger mandag på 1.883,12 pr. unse, men oppnådde i forrige uke en pris på 1.889,75 dollar, som var det høyeste nivået siden 8. januar, skriver Reuters.

Krypto-fall skremmer investorer

Det seneste måneden har gullprisen steget med nesten 100 dollar pr. unse, noe som tilsvarer litt under 6 prosents stigning. For det seneste halvåret er oppgangen på «bare» 4 prosent.

– Den amerikanske dollarindeksen er fortsatt relativt svak, og PMI-er for industri og service fra USA og Europa øker faktisk mulighetene for inflasjon i flere måneder framover, sier Margaret Yang, strateg i DailyFX.

Ifølge Yang har også nedturen for kryptovalutaer gjort gull til et mer attraktivt investeringsobjekt. Bare søndag falt bitcoin 13 prosent, noe som gjør at den er ned 50 prosent fra toppen i år.



– Det nylig fallet i kryptovalutaer økte også appellen til gull som en alternativ investeringsaktiva, sier Yang.