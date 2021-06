En diamant som antas å være den tredje største som noensinne er funnet, har blitt satt på utstilling i Botswana.

Steinen veide 1098 karat eller om lag 218 gram ble hentet opp for to uker siden av diamantselskapet Debswana Diamond Company.

Den enorme edelstenen er bare litt lettere enn verdens nest største diamant som ble funnet i 2015, også den i Botswana. Den veide 1.109 karat.

– Dette er den største diamanten som har blitt gjenvunnet av Debswana i sin historie på over 50 år i drift, sier Lynette Armstrong, administrerende direktør i selskapet, og legger til:

– Ifølge vår foreløpige analyse kan det være verdens tredje største.

Debswana er et joint venture mellom regjeringen og den globale diamantgiganten De Beers, og dermed vil opptil 80 prosent av inntektene fra et salg gå til statskassen gjennom utbytte, royalties og skatt.

Et estimat av steinens potensielle verdi er ennå ikke utgitt, men i 2017 ble den nest største diamanten noensinne funnet, Lesedi La Rona, solgt for 39,5 millioner pund – rundt 470 millioner kroner.

Den største diamanten som noensinne har blitt oppdaget er nesten tre ganger så stor – 3.106 karat. Den har fått navnet Cullinan og ble funnet i Sør-Afrika i 1905.

Botswanas mineralminister, Lefoko Moagi, sa at det siste funnet ikke kunne ha kommet på et bedre tidspunkt for Botswana etter at pandemien førte til at diamantsalget falt i fjor.