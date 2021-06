Råvarefall - Kina presser priser

Flere råvarer har falt i pris den siste uken, melder nyhetsbyrået TDN Direkt fredag.

Etter å ha klatret til sitt høyeste nivå på et tiår, falt kobberprisen denne uken. Ukens prisnedgang er den største på over et år, og kommer som konsekvens av Kinas forsøk på å kjøle ned de hete råvareprisene.

Torsdag annonserte Kina planer om å frigjøre metall fra sine strategiske reservelagre, med intensjon om å presse ned råvarepriser, skriver Bloomberg News. Dette gjør de for å sikre landets retur til en normal økonomi etter pandemien.

Kina forbruker halvparten av verdens raffinerte kobber, og de rekordhøye prisene har satt en demper på økonomiens gjenopprustning.

Store muligheter

Andre basemetaller er svakt opp fredag morgen, etter fall hittil i juni. Blant disse er aluminium, en viktig råvare for blant annet Norsk Hydro.

Pareto Securities ser fremover ifølge TDN Direkt oppside i aksjen, grunnet store inntjeningsmuligheter ved dagens aluminiumspriser. Meglerhuset har nå en kjøpsanbefaling med et kursmål på 65 kroner.

Mais har sett sin bratteste månedlige nedgang på et tiår, med et værforskyldt fall fra 688,75 cent pr. bushel ned til 554,50 cent pr. bushel.

Ifølge nyhetsbyrået har dollarkursen har styrket seg mot kronen med nesten 4 prosent. Dette, i kombinasjon med Kinas trykk på råvarepriser, har dempet oljeprisens store opptur noe.