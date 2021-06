Storbritannia starter etterforskning mot Kina

Norsk Hydro skriver i en melding at etterforskningen vil omfatte produkter som aluminiumsbarrer,- strenger og -rør som har blitt importert til det britiske markedet i perioden som etterforskes.

Det uklart hvor lang tid prosessen vil ta, men det blir estimert at etterforskningen kan konkluderes i løpet av 12 måneder.

Hydro er positive

I en kommentar til saken skriver Norsk Hydro at de ønsker etterforskningen velkommen.

–En rettferdig og grundig prosess vil gjøre det mulig for britiske myndigheter å iverksette tiltak som de ser som mest passende for å sikre like vilkår for produsenter og et konkurransedyktig marked for kunder, sier konserndirektør for Hydro Extrusions Paul Warton.