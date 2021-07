– Ryktene presser prisene oppover og etterspørselen er fortsatt veldig god

Elbil-boomen har ført til at etterspørselen etter metaller som litium og kobolt har steget kraftig. Til tross for at stadig flere nordmenn velger elektriske biler går ikke elektrifiseringen like fort globalt, og det er et stadig økende behov for tradisjonelle blybatterier.

Langvarige fraktproblemer og sterk produksjonsvekst i kjølvannet av nedstengte fabrikker i store deler av fjoråret har ført til sterk prisvekst for bly.

Ifølge Reuters står erstatningsbatterier for kjøretøy drevet av forbrenningsmotorer for halvparten av den globale etterspørselen etter bly, et marked på til sammen 12 millioner tonn. USA står alene for 13 prosent av den globale etterspørselen etter bly.

Råvareprisen for bly er ifølge Markets Insider opp 18,0 prosent i år, og bare den siste måneden har prisen steget 8,1 prosent. Prisene er nå på det høyeste nivået siden juli i 2018 med en foreløpig topp på 2.344 dollar pr. tonn 30. juni.

Rykter pusher prisen

I forrige uke svirret ryktene blant analytikere og tradere om at et ledende blyraffineri hadde erklært force majeure. Til tross for at det ikke har kommet noen konkrete meldinger på akkurat det i ettertid, så mener Wood Mackenzie-analytiker Farid Ahmed at ryktene er med på å presse prisene oppover.

«Ryktene presser prisene oppover, men så langt det har ikke vært noe håndfast. Etterspørselen etter erstatningsbatterier i USA er fortsatt veldig bra, og den er også sterk i Europa», sier Ahmed til Reuters.

Wood Mackenzie forventer at etterspørselen etter bly for erstatningsbatterier til bilindustrien vil øke med 5,9 prosent fra 2020, til 6,5 millioner tonn i år. Det er tilsvarende nivået før pandemien, ifølge Ahmed.

Den økte etterspørselen kombinert med transportforsinkelser har økt blypremiene, som legges på referanseprisene til London Metal Exchange (LME) i det fysiske markedet, til rekordhøye 375 dollar pr. tonn. Tall fra LME viser at blylagrene har sunket med mer enn 40 prosent i år, til 72.250 tonn, melder Reuters.