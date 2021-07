Børsfersking sikter mot nye partnerskap

Green Minerals, som ble skilt ut som et eget selskap fra Seabird Exploration og børsnotert 23. mars, er under utvikling og har følgelig ingen inntekter å vise til foreløpig. Resultatet før skatt endte med et underskudd på 2,1 millioner kroner, mot fjorårets underskudd på 1,7 millioner.

I løpet av kvartalet var høydepunktene at Green Minerals ble bevilget støtte fra Forskningsrådet for tre separate prosjekter, knyttet til utvikling av selskapets lete- og produksjonsteknikk. Støtten utgjør totalt 16,5 millioner kroner.

I tillegg inngikk selskapet en avtale med National Oceanography Center og University of Southampton om prosjektet ULTRA. Ståle Monstad ble også utnevnt til ny sjef for geoforskning og leder for leting.

Green Minerals skriver i rapporten at det vil fortsette å danne partnerskap med akademia, bransjegrupper, investorer, myndigheter og selskaper for å lykkes med leting og produksjon av marine mineraler i Norge.

Kontantbeholdningen til selskapet var på 23,7 millioner kroner ved utgangen av kvartalet.

Les hele kvartalsrapporten her.