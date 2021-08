Gladmelding fra norsk gullgraver

Akobo Minerals har startet kjerneboringen i Joru-strukturen, og en analyse av de syv første hullene viser flere høykonsentrasjonsfunn, går det frem av en børsmelding.

I forberedelsene av testboringen så selskapet for seg en struktur av lavkonsentrert gull i høye volumer, men de første resultatene viser en «lovende miks av høy- og lavkonsentrat».

Akobo Minerals trekker frem en konsentrasjon på 28,10 gram gull pr. tonn (g/t) over 0,85 meter og 20 g/t over 0,75 meter i hull JODD03, samt 29,10 g/t over 1 meter og 10,9 g/t over 0,55 meter i hull JODD06.

– Sterk rettferdiggjøring

– Disse resultatene er en sterk rettferdiggjøring av vår nylige oppgradering av borekapasitet, sier Akobo-sjef Jørgen Evjen i en kommentar.

Han legger til at arbeidet med Segele-studien er i rute, og at denne vil gi «et solid fundament for å forstå økonomien i vår planlagte småskalagruve».

Markedet reagerer positivt, og sender aksjen opp med 4,9 prosent til 7,55 kroner på Euronext Growth mandag ettermiddag.