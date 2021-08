Kina snuser på Taliban-allianse

Taliban har nå overtatt makten i Afghanistan, og kontrollerer dermed et land med svært store forekomster av sjeldne jordmetaller. Det dreier seg om anthanum, cerium og neodymium, samt årer av aluminium, gull, sølv, sink, kvikksølv og litium.

Ahmad Shah Katawazai, en eks-diplomat ved Afghanistans ambassade i Washington, viser overfor CNBC til et oppslag i nyhetsmagasinet The Diplomat, som estimerte forekomstenes 2020-verdi til mellom 1.000 og 3.000 milliarder dollar.

Sistnevnte tilsvarer over 26.400 milliarder kroner på dagens kurser, mer enn det dobbelte av verdien av det norske oljefondet (12.150 milliarder kroner tirsdag ettermiddag, red.anm.).

Sjeldne jordmetaller brukes i alt fra elektronikk til elbiler, satellitter og fly.

Kina prøver seg på allianse?

Samtidig advarer Shamaila Khan, direktør for obligasjoner mot fremvoksende markeder hos AllianceBernstein, mot land som kan utnytte disse ressursene. Hun mener det internasjonale samfunnet bør utøve press hvis for eksempel Kina skulle søke å alliere seg med Taliban, for å generere økonomisk bistand til Afghanistan.

– Det bør komme et internasjonalt initiativ som sikrer at ethvert land som inngår avtale om å utnytte landets mineraler på vegne av Taliban, gjør dette kun under strenge humanitære vilkår der menneskerettigheter og rettigheter for kvinner bevares, uttalte Khan i CNBC-programmet Squawk Box Asia tirsdag.

– Møtte Taliban-topp i juli

På en pressekonferanse mandag, bare timer etter Taliban-kuppet, sa talskvinne Hua Chunying for Kinas utenriksdepartement at Beijing er klare for «et vennlig samarbeid med Afghanistan» – og at Taliban «gjentatte ganger» har sagt at de ser frem til et slikt samarbeid.

– Vi er klare for å fortsette utviklingen av godt naboskap og vennlig samarbeid, samt å spille en konstruktiv rolle i Afghanistans fred og gjenoppbygging, uttalte Hua.

Sent i juli møtte Kinas utenriksminister Wang Yi ifølge CNBC en delegasjon anført av lederen for Talibans afghanske politiske komité, Mullah Abdul Ghani Baradar, i Tianjin.