Hedgefondforvalter David Neuhauser mener fallet i gullprisen nå tilbyr investorer en massiv kjøpsmulighet.

Han kommer også med en alternativ måte å eksponere seg mot det edle metallet.

– Gull har stor oppside fra det nåværende prisnivået, sier Neuhauser, investeringsdirektør i Livermore Partners, til CNBC.

Spotprisen på gull står i skrivende stund i 1.784,90 dollar pr. troy unse, etter å ha vært i det nedre sjiktet av 1.700-tallet tidligere i august. I august 2020 sto gullprisen i rekordhøye 2.063 dollar pr. troy unse.

Gullprisens utvikling siste seks måneder. Foto: BullionByPost

Alternativ eksponering

I et notat fredag kommenter Neuhauser at «bevegelsene i august ikke har vært behjelpelige for avkastningen», men at han «ser på situasjonen som kortsiktig og en kjøpsmulighet».

– Gullets svakhet er en massiv kjøpsmulighet. Selskapene som driver med gruvearbeid er den billigste delen av markedet dersom du søker verdier, sier hedgefondforvalteren i notatet, og legger til flere grunner som underbygger hans syn.

For det første ser han på edelmetallet som en trygg handel – en hedge mot stigende inflasjon. Andre investorer er kanskje opptatt av forholdet med rentene, gitt at Federal Reserve nå nærmer seg en nedtrapping av støttekjøpene i markedet.

Neuhauser peker også på at Kina har begynt å bygge opp sine gullreservoarer. Prisen kan også stige fremover og det kan bli stor etterspørsel av gull, ettersom det har vært få nye gullgruver som har blitt åpnet de siste årene.

Frykter «staglasjon»

I tillegg ser Neuhauser nå en mulighet for såkalt «stagflasjon» – et scenario der prisene forblir høye, men den økonomiske veksten stagnerer.

– Stagflasjon vil være skummelt for markedene og forbrukerne hvis de får føle det på kroppen. Det vil også være positivt for gullprisen, sier Neuhauser.

Hedgefondforvalteren peker på at vi allerede ser tegn til stagflasjon ettersom konsumprisene falt med 1,1 prosent i USA i juli.