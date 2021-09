Viktig skritt for gullselskap – engasjerer gruveeksperter

Akobo Minerals har tildelt Peacocke & Simpson en kontrakt for metallurgiske testarbeider ved Segele-prosjektet, melder selskapet.

Dette er ifølge selskapet et viktig skritt i forberedelsene til å starte utvinning ved forekomsten. Testarbeidene vil blant annet gi svar på hva slags utstyr som vil være mest effektivt til å hente ut gull fra Segele-forekomsten.

Resultatene fra Peacocke & Simpsons arbeider ventes å være klare om noen uker.

Akobo Minerals-sjef Jørgen Evjen forklarer at resultater fra slike metallurgiske testarbeider utgjør en viktig del av kommende forundersøkelser. Ifølge Evjen vil forundersøkelsene kunne gi selskapet et godt grunnlag for å kunne estimere kontantstrøm.

Valget av zimbabwiske Peacocke & Simpson forklares med at de har lang erfaring med lignende prosjekter på tvers av Afrika. Dessuten har de et sterkt partnerskap med sørafrikanske Appropriate Process Technologies, som har levert mer enn 200 små og mellomstore gruveanlegg siden 2007.