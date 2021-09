Høyeste aluminiumspriser på ti år betyr oppgang for Hydro

Børstungvekteren Norsk Hydro stiger 4,4 prosent mandag ettermiddag til 64,92 kroner aksjen.

Oppgangen kommer etter at aluminiumsprisene styrket seg til den høyeste prisen på ti år, som følge av millitærkuppet i Guinea i Vest-Afrika.

Det melder Reuters mandag.

Guinea sitter på verdens største forekomster av bauksitt-malm, som brukes for å lage aluminium. Hydro har interesser i to gruver i Brazil.

Natt til mandag kom meldinger om at millitæret i Guinea har tatt over makten i landet, og innført et portforbud. Kuppet fordømmes av FN og USA, samt Den afrikanske union. Uroen i landet har foregått siden i fjor, da president Akpha Condé begynte på sin tredje presidentperiode.

Det er imidlertid ikke meldt om skade på bauksittproduksjonen eller et opphør i produksjonen, til tross for urolighetene. Reuters skriver at virksomheten går som normalt, og viser til en uttalelse fra Aluminium Corp of China.

Aluminiumsprisene på London Metal Exchange steg med 1,8 prosent til 2.775,50 dollar pr. tonn, skriver Bloomberg. Det er det høyeste nivået siden 2011.