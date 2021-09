Oppgang i ureaprisene

Ureaprisene stiger denne uken, hvor fokuset i markedet ligger på tilbudsforstyrrelser etter orkanen «Ida», samt fortsatt uteblivelse av et nytt indisk anbud.

Ureaprisene fob fra Svartehavet handles opp 4 prosent til 441 dollar pr. tonn på ukesbasis, mens granulert urea fra Egypt noteres opp 2 prosent til 455 dollar pr. tonn i samme periode, ifølge en liste fra Pareto Securities.

Ifølge Argus Media ble det av CF Industries og Interoceanic erklært force majeure forrige uke ettersom orkanen «Ida» har slått ut mye av elvelogistikken ut av havnen i New Orleans samt ført til nedstengelser av regionale produksjonsfasiliteter.

CF Industries meldte selv torsdag at de har begynt å starte opp ammoniakkdelen av anlegget deres, og at oppstart ved produksjonsdelene for urea, salpetersyre og urea ammoniumnitrat vil følge.

Force majeure-erklæringen påvirker skipninger fra CF sine produksjonsanlegg i Donaldsonville i Louisiana, viser et brev sendt ut til kunder som Argus har fått innsyn i.

Ifølge Profercy er det ingen antydninger til at det har skjedd store skader på anlegget, men ettersom det ble stengt ned før orkanen sliter man med forsinkelser i oppstarten på grunn av strømmangel.

ADM-Agri skrev i en oppdatering torsdag at priser på granulert urea har beveget seg opp til en niårstopp i USA, og peker på at fraktproblemer har ført til forsinkelser på skipninger med seriøse bekymringer rundt innenriksdistribusjon i etterkant av orkanen.

Det indiske anbudet har nok en gang blitt forsinket og Pareto Securities peker på at man ikke har klart å konkludere med noen finansiering, som gjør at prosessen strekker seg ut.

«Finansiering forblir problemet og må løses før det kan komme en annonsering. De fleste venter nå at et anbud vil bli annonsert neste uke, selv om ingen ting er sikkert», skriver Pareto som legger at India ventes å trenge rundt 1 million tonn med urea pr måned for skipninger fra september, gjennom desember og inn i januar 2022.

Maisprisene ved Chicago Board of Trade handles svakt opp fredag, men er ned sammenlignet med fredag forrige uke noe som gjør at prisene ligger an til andre uke på rad med nedgang, hvor nedgangen kommer som følge av forventninger om høyere produksjon i USA, ifølge Reuters.

Det amerikanske landbruksdepartementet vil senere fredag legge frem deres WASDE-rapport, hvor Reuters skriver at markedet venter at departementet vil øke deres produksjonsestimater for amerikansk mais og soya.

Fredag handles en bushel mais med levering i desember til 511 cent, opp 0,2 prosent for dagen, mot 524 cent pr. bushel forrige fredag.