Oppgraderer Yara til «kjøp»

ABG Sundal Collier oppgraderer deres anbefaling på Yara til kjøp fra hold, samtidig som de nedjusterer kursmålet på aksjen til 475 kroner fra 515 kroner, fremgår det av en analyse onsdag.

Meglerhuset trekker i analysen frem de økte gassprisene som er observert i markedet den seneste tiden, og skriver at de ikke forventer at industrien vil opprettholde produksjonen i lang tid fremover, ettersom det er stor fleksibilitet i produksjonssystemene.

For å understreke det skriver ABG Sundal Collier at et ureaanlegg kan bli nedstengt og gjenåpnet innen ti arbeidsdager, og det er av denne grunn de tror en vil se nedstengninger snart.

«Når nedstengningene oppstår, vil ureaprisene hoppe og nitratprisene vil deretter følge etter, noe som beskytter fortjenesten fra merverdiporteføljen til Yara. I tillegg tror vi at når nedstengningene starter, vil dette være en katalysator for den kommende kollapsen i europeiske naturgasspriser», skriver ABG Sundal Collier i analysen.