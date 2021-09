Hydro-sjefen sitter på to grønne børsbabyer: – Vi er opptatt av substans

Siden starten av året har prisingen i flere fornybarselskaper falt kraftig.

– Påvirker det prosessen for dere?

– Det er nettopp derfor vi er opptatt av substans. Hele vår energisatsing er basert på at vi mener at vi har kapabilitet, med utgangspunkt i den erfaringne vi har - vi her en stor produsent og forbruker av kraft i dag. Den kompetansen ønsker vi å ta med oss inn i prosjektene.

Skyhøye priser på strøm og aluminium

På podiet ble de høye strømprisene i Norge og Europa et tema. Hydro er en av Norges største produsenter av vannkraft, men bruker også enorme mengder vannkraft i produksjonen av aluminium.

På toppen av dette er aluminiumsprisene nå på sitt høyeste på 13 år.

– Markedet er veldig sterkt. Vi ser at etterspørselen har kommet opp etter pandemien, men det spennende er at vi også ser at aluminium også er drevet av transportsektoren og bil, sier Aasheim og legger til at byggindustrien også etterspør mer aluminium.

– Etterspørselen etter aluminium er drevet av det grønne skiftet, fortsetter hun.

– Forventer dere at denne nesten klondykestemningen dabber av neste år?

– Det vil den antagelig. En annen grunn til at det er stramt nå er at vi fortsetter ser nedstengte havner og treghet i logistikkleddet. Vi ser også at det stenges ned kapasitet i Kina på grunn av høyt energiforbruk og klimaeffekt. Det bidrar til at tilbudet ikke helt henger med etterspørselen.

– I smelteverkene våre ligger ikke i spotmarkedet og kjøper kraft, og de lange kontraktene vi har sikrer konkurransedyktigheten.

Hun er samtidig klar på at vi må ha inn mer fornybar kraft i Norge, ettersom stadig mer skal bruke kraft:

– Skal vi opprettholde den posisjonen vi har på lavkarbon er det helt essensielt.

– Markedet er mer selektivt