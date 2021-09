Surfer på grønn bølge – analytiker høyner

Norsk Hydro nyter godt av at aluminiumsprisene nå har steget til sitt høyeste på 13 år, og i et intervju med Finansavisen onsdag (se video nederst i saken) la ikke konsernsjef Hilde Merethe Aasheim skjul på at markedet nå er veldig sterkt.

– Vi ser at etterspørselen har kommet opp etter pandemien, men det spennende er at vi også ser aluminium drives av transportsektoren og bil, sa hun, og føyde også til byggindustrien.

– Etterspørselen etter aluminium er drevet av det grønne skiftet, fortsatte Aasheim, som var en av hovedgjestene under åpningsseansen på den årlige Pareto-konferansen.

Deutsche Bank høyner kursmål

Deutsche Bank liker det de ser i Hydro, og forsterker sin kjøpsanbefaling ved ifølge TDN Direkt å høyne sitt kursmål fra 70 til 75 kroner.

Analytiker Liam Fitzpatrick ser dermed en oppside fra dagens sist omsatte kurs (66,92 kroner i skrivende stund) på 12 prosent.

Aksjen er noe ned i torsdagens handel på Oslo Børs.

Fornybar-brikker må på plass

Ifølge Hydro-sjef Aasheim er det fortsatt noen brikker som må på plass før fornybar-selskapene Hydro Rein og Hydro Hydrogen kan børsnoteres.

– Vi jobber med å modne disse prosjektene til lønnsomhet, for det er lønnsomhet og bærekraft vi snakker om. Det er viktig at markedet ser attraktive investeringsmuligheter den dagen vi går ut, sa hun i intervjuet.