NHO-presidenten etter valget: – EØS-avtalen er veldig viktig

Finansavisen TV møtte Svein Tore Holsether på Pareto-konferansen denne uken.

Holsether er både NHO-president og konsernsjef i Yara.

På spørsmål om hva han som den øverste representanten for norske bedrifter mener er viktig at en ny regjering passer på svarer han:

– Det er viktig at vi har tilgang til vårt største marked, så EØS-avtalen er veldig viktig. Også skjer det også utrolig mye spennende i EU, gjennom Green Deal med massive investeringer, sier Holsether og fortsetter:

– Da er det viktig at vi i Norge også beveger oss like raskt fremover, så vi ikke venter på at EU først får på plass sine mekanismer, også starter vi våre prosesser. Det må skje i parallell.

Vi spurte også Holsether om hvordan utsiktene er nå i et marked med høye gasspriser.

Du kan se hele intervjuet her: