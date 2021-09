BlackRock unngår gull

– For fjorten måneder siden hadde vi en ganske betydelig posisjon innen gull. I dag har vi redusert det til nesten null, sier Russ Koesterich, lederen for BlackRocks Global Allocation Fund, til Bloomberg.

BlackRock er verdens største kapitalforvalter og meldte i juli at de kontrollerer 9,49 billioner dollar. Hittil i år er aksjen opp over 23 prosent.

In i fjor, ut i år

– Vi tenker først og fremst på gull som en sikring mot aksjerisiko, og det fungerer når du har et miljø med realrente som er flat eller synkende. Hvis vårt syn er at realrenten normaliserer seg litt, er det lite sannsynlig at denne konkrete varen fungerer like bra som den gjorde i midten av 2020, sier Koesterich.

På kort sikt mener forvalteren at det finnes bedre sikringer mot inflasjon i aksjemarkedet. Blant annet innen industri- og forbrukersektoren hvor prisene kan øke etterhvert som kostnadene stiger.

– I stedet for å eie en eiendel som ikke genererer en kontantstrøm, vil vi heller sikre oss i noen av aksjer som har en oppside på kort sikt, sier Koesterich.



BlackRock-forvalteren sier at de også ser at energiprisene forblir solide, og at de har lagt inn noen taktiske posisjoner i aksjer for å dra fordel av dette. Som eksempel påpeker Koesterich at den amerikanske oljeprisen har steget nesten 50 prosent i år, mens gull har hatt en nedgang på 8 prosent.

I tillegg har dollaren har også styrket seg i løpet av 2021, noe som også kan ha påvirket investeringsiveren fra utenlandske investorer.

På fredag steg gull med omkring 3,80 dollar, og ble omsatt for 1.761,10 dollar pr. unse.