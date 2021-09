Akobo Minerals melder om oppmuntrende resultater

Akobo Minerals har ferdigstilt deres omfangsstudie ved Segele-prospektet, hvor selskapet selv beskriver resultatene som veldig oppmuntrende, og overgår selskapets tidligere forventninger.

I en børsmelding fremgår det at resultatene bekrefter at mineraliseringen ved Segele kan bli utvinnet og prosessert med en «All In Sustaining Cost» (AISC) på 243 dollar pr. unse, mens totale «life of mine» driftskostnader ekskludert royalties er estimert til 137 dollar pr. unse.

Total capex for å sette opp gruveanlegget til produksjonsstart er estimert til 8 millioner dollar, tilsvarende et snitt på 153 dollar pr. unse for det gjeldende ressursestimater på 54.410 unser.

Forventet oppstart av gruvedrift ser utgangen av 2022.