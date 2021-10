Fortsatt kraftig oppgang i ureaprisene

Ureaprisene fob fra Svartehavet handles opp 14 prosent til 585 dollar pr. tonn på ukesbasis, mens granulert urea fra Egypt noteres opp 12 prosent til 630 dollar pr. tonn i samme periode, ifølge en liste fra Pareto Securities.

Ifølge en oppdatering fra Pareto Securities fredag beskrives lagernivåene i Europa som lave, og kjøpere har hevet seg rundt for å gjøre opp for nitrogenmangelen ved å by enda høyere priser for urea.

Pareto Securities peker på at de europeiske nitratmarkedene fortsetter å være hardest rammet av eskalerende gasspriser, hvor CF Industries i Storbritannia fortsatt har en produksjonslinje nedstengt, med den andre vente å være i drift kun i et par uker til.

Ifølge Pareto har nesten alle andre europeiske produsenter redusert, stoppet eller er på kanten til å stoppe produksjon.

«I India informerer rapporter om at det ble gitt bud på rett under 1,95 millioner tonn urea i det siste anbudet, med skipninger innen 11. november og priser ventet neste uke», skriver Pareto som også legger til at det totale volumet typisk inkluderer dobbelttelling, men at dette fortsatt er det største volumet som har blitt tilbudt siden 4. mai.

Investeringsbanken UBS skrev tidligere i uken at Kina vil kunne komme til å forby ureaeksport frem til midten av 2022.

Ifølge UBS har Kina gjennom NDRC utstedt en ordre som vil forby all eksport av urea og fosfatgjødsel frem til 30. juni 2022. Dersom det bekreftes av kinesiske myndigheter vil det i effekt fjerne landet fra eksportmarkedet, hvor annualisert kinesisk eksport for 2021 ligger på litt over 5 millioner tonn, ifølge UBS.

«Fjerning av 10 prosent fra det sjøbårne markedet representerer derfor et betydelig volum av nytt greenfield-tilbud for den globale råvaren og vil i noe grad veie opp for de 13 millioner tonn i ny kapasitet som kommer til markedet i 2021 og 2022. Dette scenarioet kan derfor potensielt løfte ureaprisene ytterligere på kort sikt», skriver UBS.

Amerikanske hvetepriser stiger fredag det amerikanske landbruksdepartementets fremleggelse av estimater som tyder på det laveste tilbudet på 14 år, ifølge Reuters.

Amerikanske bønder produserte 1,646 milliarder bushels med hvete i 2021, ned fra 1,826 milliarder bushels i fjor. Innenlands lagerbeholdning sto på 1,780 milliarder bushels pr 1. september ifølge rapporten.

– USDA sine seneste estimater for hveteproduksjon og lagertall er katalysatoren bak oppgangen, sier landbruksstrateg Tobin Gorey i Commonwealth Bank og Australia ifølge Reuters.

Ved Chicago Board of Trade er prisen for en bushel hvete ifølge Bloomberg opp 1,6 prosent fredag til 737,25 cent pr. bushel. Til sammenligning lå prisen på 723,75 cent pr. bushel forrige fredag.