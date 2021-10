Raser: – Investeringsbeslutningene er ideologiske, ikke markedsbaserte

Det grønne kappløpet er godt i gang, og selskaper innen havvind, solenergi og hydrogen er svært populære blant både private- og institusjonelle investorer. Den globale energimiksen er også inne i en stor omveltning med skiftet fra tradisjonelle råvarer som olje, gass og kull, til fornybare kilder som vann og vind.

Onsdag presenterte Det internasjonale energibyrået (IEA) en fersk rapport, «World Energy Outlook», der det ser for seg en utvikling av «den nye økonomien» som elektrifisert, effektiv, sammenkoblet og ren.

I alle scenarioene i rapporten antas det at andelen fornybar energi i forhold til fossil energi ligger mellom 40 og 70 prosent i 2050 – og høyere i visse regioner – sammenlignet med dagens nivå på 10 prosent.

Det er dermed liten tvil om at behovet for fossile energikilder vil minske kraftig fremover, ifølge IEA.

– Ideologiske beslutninger

«Globale beslutningstakere, banker og investorer tar ideologiske snarere enn markedsbaserte investeringsbeslutninger rundt kull, som fortsatt vil ha solid etterspørsel i de kommende tiårene», sier Australias ressursminister, Keith Pitt, til Reuters torsdag.

Pitts nasjonalparti, som er juniormedlem i statsminister Scott Morrisons regjerende koalisjon som representerer mange australiere i kullproduserende distrikter, har nektet å støtte et nullutslippsmål for CO2 innen 2050.

Nasjonalpartiet har holdt Morrison tilbake fra å forplikte seg til å delta på klimakonferansen i Glasgow. Der skal globale verdensledere møtes neste måned for å sette ferskere klimamål ut ifra Paris-avtalen fra 2015.

Pitt mener at rekordhøye priser på kull viser at Australias nest mest lukrative eksport bør støttes, og at finansfolk og forsikringsselskaper som dropper investeringer i kull ikke tar beslutninger basert på et økonomisk perspektiv.

Vil låne industrien penger

Ressursministeren har foreslått å etablere en myndighetsbasert lånefasilitet på 250 milliarder australske dollar for å erstatte mangelen på private investeringer i kullindustrien.

«Vi må støtte industriene som er viktige for Australias økonomiske vekst og sikre jobber til folket», legger han til.

Australia forventer etterspørselsvekst for kull til rundt 2030, og at den vil falle 40 prosent fra toppen innen 2050.

Nasjonalpartiet skal møtes i helgen for å bestemme om de skal støtte 2050-målet.

«Jeg vil være veldig tydelig ovenfor Australias banker og de globale bankene at de ikke setter innenrikspolitikken i dette landet», sier Pitt til Reuters.