Forventer 2,2 prosent vekst i ståletterspørselen i 2022

The World Steel Association ser nå en vekst i ståletterspørselen på 4,5 prosent i 2021 til 1.855,4 millioner tonn, samt en videre 2,2 prosent vekst i 2022 til 1.896,4 millioner tonn. Det fremgår The World Steel Association (worldsteel) sin Short Range Outlook (SRO)-rapport for 2021 og 2022, fremlagt torsdag.

For Kina skriver worldsteel at landets stålproduksjon vil har negativ vekst for resten av året, hvor samlet ståletterspørsel er ventet å falle med 1,0 prosent i 2021. Det ventes heller ingen vekst i kinesisk ståletterspørsel i 2022, hvor det trekkes frem dempet eiendomssektor på linje med myndighetenes politiske ståsted rundt rebalansering og miljøbeskyttelse.



«Noe lagerbyggingsaktivitet kan støtte tilsynelatende stålbruk. Nylige tiltak fra myndighetene om å bevege seg vekk fra en eiendomsavhengig vekstmodell vil mest sannsynlig fortsette», skriver worldsteel.



- 2021 har sett en sterke enn ventet innhenting i ståletterspørselen som leder til oppjusteringer av våre estimater over hele linjen, unntatt for Kina. På grunn av den sterke innhentingen er global ståletterspørsel utenfor Kina ventet å returnere til førpandeminivåer i år, tidligere enn ventet, sier Styreleder Al Remeithi i worldsteel.