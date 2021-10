Energikrisen i Kina ble enda verre på fredag etter at kaldt vær har slått innover store deler av landet. Det har medført at mange av kraftverkene nå hamstrer kull, som sender prisene til rekordhøye nivåer.

Det kalde været gjør at etterspørselen etter elektrisistet til oppvarming av hus og kontorer forventes å stige videre denne uken. Værprognosene viser at gjennomsnittstemperaturene i noen sentrale og østlige regioner kan falle med så mye som 16 grader de neste 2-3 dagene, ifølge Reuters.

Mangelen på kull, som er en svært viktig energikilde i landet, høye drivstoffpriser og høy industriell etterspørsel etter energi har utløst utbredt strømmangel i verdens nest største økonomi.

Rasjonering har allerede vært på plass i minst 17 av Kinas mer enn 30 fastlandsregioner siden september, som har medført brudd i forsyningskjeder og produksjonsstopp.

SITUASJON: Strømsituasjonen i Kinas provinser pr. 27. september. Foto: The Lantau Group

Dyr kontrakt

Energikrisen i Kina har ført til at prisene på de mest aktive futures-kontraktene for kull i januar i Zhengzhou nådde ny rekord på 1.669,40 yuan (259 dollar) pr. tonn tidlig fredag morgen.

Kontrakten har steget mer enn 200 prosent så langt i år.

Det vil bli svært vanskelig å dempe prisgaloppen fremover ettersom flere av provinsene er på god vei inn i vintersesongen. De tre nordøstlige provinsene Jilin, Heilongjiang og Liaoning er spesielt hardt utsatt, i tillegg til Indre Mongolia og Gansu. Her dekkes oppvarmingsbehovet hovedsakelig av kull for å takle været som er kaldere enn normalt.

Bejing har iverksatt en rekke tiltak for å dempe prisstigningen, blant annet ved å øke kullproduksjonen, kutte strømmen til kraftkrevende næringer og flate ut produksjonstoppene i kraftkrevende industri.

Styringsmaktene har også gjentatte ganger forsikret kinesiske borgere om at energiforsyningen er sikret for vintersesongen.

Negativ spiral

Analytikere og handelsnæringen er ikke like positive som myndighetene. De spår at strømmangelen vil fortsette til begynnelsen av neste år, og at det vil være en nedgang på 12 prosent i det industrielle strømforbruket i fjerde kvartal, ifølge Reuters.

Årsaken de peker på er at kullforsyningen vil komme til kort og at de lokale myndighetene vil prioritere private hjem.

De stor bedriftene har åpenbart innsett alvoret i situasjonen på egenhånd, ettersom de skal være i fremtredende samtaler med amerikanske eksportører for å sikre et langsiktig tilbud av LNG, melder Reuters og viser til kilder.

Samtalene kan lede til avtaler verdt flere titalls milliarder dollar, og vil føre til en sterk oppgang i kinesisk import av LNG fra USA.

Hele kraftsituasjonen setter stormakten i en kjempeskvis, siden Kina har bestemt seg for å bli mindre kullavhengige, til fordel for fornybare energikilder. I tillegg har nasjonen som mål å være karbonnøytral innen 2060.